Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi... Türkiye 1-3 ABD - Voleybol haberleri - Voleybol Haberleri

        ABD - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri ABD'ye mağlup

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya´da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3 - 1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, bu sonuçla elemelerdeki ikinci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japonya´daki Yoyogi National'da ABD ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-17, 26-28, 32-30, 25-20'lik setlerle parkeden 3-1 yenik ayrıldı. B Grubu ilk maçında Sırbistan´ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

        Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30´da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri´nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları´na katılma hakkı elde edecek.

        REKLAM

        SALON: Yoyogi National

        HAKEMLER: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

        ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma´a, Muagututia)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)

        SETLER: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

        SÜRE: 2 saat 5 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Habertürk Anasayfa