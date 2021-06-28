ABD, Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu

Reuters

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye ve Irak'ta İran destekli milislere hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Pentagon saldırının, Irak'taki Amerikan personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda Suriye'de iki, Irak'ta bir nokta hedef alındı. Hedef alınan yerlerin silah depolama tesisleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Joe Biden, Amerikalı personeli korumak için harekete geçeceğini açıkça ortaya koydu" denildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun savunma amaçlı olduğunu söyledi. Kirby, "Hedeflerin İran destekli milisler tarafından Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava saldırılarında kullanıldığı için seçildiğini dile getiren Kirby, "Uluslararası hukuka göre, ABD meşru müdafaa hakkını kullandı." dedi.