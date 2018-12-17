Geçtiğimiz gün ABD'li askerler Münbiç sınırlarında nöbet tuttu, YPG'liler ise dağ etekleri ile bölge kırsalında hendek ve tüneller kazdı. YPG'lilerin hendek açarken ABD askerlerinin nöbet tutması anları kameralar tarafından kaybedildi.



KENDİSİNİ "OMNİST" OLARAK NİTELEDİ

Kendisini 'ateşli silah eğitmeni, merkeziyetçi, omnist (bir dine bağlı olmadan gerçeği arayan), ABD, Rojava, Kürdistan, İsrail destekçisi' olarak niteleyen Will Jamesson-Bryant adlı sosyal medya kullanıcısı, "Bu haftaki favori fotoğrafım. ABD Özel Kuvvetleri (Yeşil Bereliler), terörist Türk ordusu keskin nişancılarının okuldan eve giden küçük bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından Rojava-Türkiye sınırında devriye geziyor. Bu çocuklar güvende, Yeşil Bereliler tarafından korunuyor." paylaşımında bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI



ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, bu tweeti sayfasında paylaştı. Paylaşımın yayılması ve tepkiler üzerine Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

ABD'li albay, skandal paylaşımı ortaya çıkaran ve kendisine tepki gösteren Alman gazeteci Julian Röpcke'yi Twitter'dan engelledi. Tepkilerin büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı komutan, paylaşımın tamamını okumadığını söyledi.