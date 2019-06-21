ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyen yasa tasarlarını kabul etti

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı milyar dolarlık silah satışını engelleyen yasa tasarılarını kabul etti. ABD Başkanı Trump ise Kongre'nin kararını veto edeceğini duyurmuştu.
Senato'da Peşembe günü yapılan oylamada, yasa tasarılarına hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler destek verdi.
Senatörlerin, bundan sonraki süreçte Trump'ın vetosunu geçersiz kılabilmek için 67 oya ihtiyaç duyacakları, ancak Perşembe günü çıkan sonucun ardından bu oy sayısına ulaşmalarının mümkün görünmediği belirtiliyor.
Senato'daki oylamada ilk iki yasa tasarısı, 45'e karşı 53 oyla geçerken, üçüncü yasa tasarıları pakedi 45'e karşı 51 oyla geçti.
8 milyar dolarlık silah satış anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e de silah satışının gerçekleştirileceği bildiriliyor.
Trump yönetimi geçen ay İran'ın Orta Doğu'daki "kötü etkisine" karşı olarak gerekli olduğunu söylediği silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kongre'nin her iki kanadında, Temsilciler Meclisi ve Senato'da, tepkiyle karşılanmıştı.
Trump daha önce ise anlaşma sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini belirtmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, silah satışının engellenmesinin, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklarını ve müttefiklerini tam da onlara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde yalnız bıraktığı mesajını göndereceği" kaydedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch de, "Satışları şu sıralar ve şu koşullarda engellemenin İran'ın saldırılarını ödüllendirmek ve bunları artırması konusunda onu teşvik etmek anlamına geleceğini" söyledi.
Anlaşma karşıtı Senato Dış İlişkileri Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Partili Senatörü Bob Menendez ise, Trump'ın veto niyetiyle ilgili, "Bu güç gaspı, açık ve net" dedi. "Dünya çapındaki silah satışlarına ilişkin Kongre'nin rolü üzerine uzun süreli etkileri olacak."
ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Riyad'a silah satışını kısıtlamaya yönelik Amerikalı senatörlerin baskısı altındaydı.
Kimi senatörler, ABD'nin satacağı silahların Suudi Arabistan tarafından Yemen'de sivillere yönelik kullanabileceğini de söyleyerek anlaşmaya karşı çıkıyorlardı.
Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşı dünyanın en kötü insani krizi olarak tanımlıyor.
Kongre'nin engeli, Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği bir döneme rastlıyor.
Son olarak Umman Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğramasının ardından ABD İran'ı suçlamış ve bölgeye 1000 asker daha göndereceğini duyurmuştu.
Bu suçlamaları reddeden Tahran, Perşembe sabaha karşı hava sahalarına giren bir Amerikan insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.
Reuters'a bilgi veren Amerikan kaynakları ise İran tarafından fırlatılan füzenin insansız hava aracını uluslararası hava sahasında düşürdüğünü söylemişti.
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