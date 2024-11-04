Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.

Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.

ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.