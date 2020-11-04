Anketler neden yanıldı, Türkiye'ye etkisi ne olur?

Dünyanın gözü kulağı ABD'deki başkanlık yarışında... Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın, ABD'nin yeni başkanı olmak için girdiği yarışta heyecan sürüyor çünkü kıran kırana bir seçim yaşanıyor.
Her iki aday da art arda zafer açıklamaları yaparken, sonuçların ne zaman netlik kazanacağı bilinmiyor. Çünkü iki taraf da mahkeme yoluyla itiraz edebilir. Peki anketler neden yanıldı? Sonucun netleşmesi ne kadar sürer? Bu sürecin sonunda kaotik bir ortam yaşanır mı? Seçim sürecini ve gelinen noktayı değerlendiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan ABD seçimleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Burçak Orçun'un haberi...
"KAYBEDEN SEÇİMİ GAYRİMEŞRU İLAN EDECEK"
Prof. Dr. Erdoğan "Başa baş bir yarış gidiyor. Her şey olabilir. Bu bizim seçim öncesinde öngördüğümüzün tam tersi" derken bunun nedeninin yeterli ve kaliteli anketler yapılmaması olduğunu ifade etti. Sonuçların açıklanmasının uzun sürebileceği, iki adayın da itirazını mahkemeye taşıyabileceği yorumlarını da değerlendiren Prof. Dr. Emre Erdoğan "Kim kazanırsa kazansın kaybeden taraf seçimin gayrimeşru olduğunu söyleyecek. Pensilvanya en kritik eyalet o yüzden en büyük sıkıntı orada çıkar" şeklinde konuştu.
BİDEN'IN TAKIMINDAKİ TEHLİKE
ABD'deki seçimin sonucunun Türkiye'ye olası etkileri de tartışılan bir başka nokta. Erdoğan bu konuyla ilgili de "Kim başkan olursa olsun iki devlet arasındaki ilişkiler kurumsallaşmıştır kimse değiştiremez demeyi çok isterdim ama öyle olmadığını son dört yılda öğrendik" dedi. Prof. Dr. Erdoğan Biden'ın ekibinin daha kurumsal bir gelenekten geldiğini belirterek "Takım olarak gelecekler ve bizim için zor olan mesele o takımda Türkiye'den hazzetmeyen kişi sayısı çok. Yazdıkları raporlarla, yaptıkları açıklamalarla ve konuşmalarla Türkiye'ye karşı negatif yaklaştıklarını söylediler. Bu ister istemez yansıyacak" ifadelerini kullandı.
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