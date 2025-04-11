ABD Savunma Bakanlığı, 5,1 milyar dolar değerindeki "savurgan sözleşmeleri" iptal etti | Dış Haberler

ABD Savunma Bakanlığı, 5,1 milyar dolar değerindeki "savurgan sözleşmeleri" iptal etti | Dış Haberler

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Pete Hegseth'in sözleşme iptallerine ilişkin imzaladığı memoranduma ilişkin detaylar sunuldu.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının 5,1 milyar dolarlık "savurgan sözleşmeleri" iptal ettiği bildirildi.

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Savunma Sağlık Ajansının çeşitli özel sektör firmalarına verdiği 1,8 milyar dolarlık danışmanlık sözleşmesi, bir yazılım şirketine verilen 1,4 milyar dolarlık kurumsal bulut hizmetleri sözleşmesi de dahil olmak üzere bazı kesintiler listelendi.

Açıklamada, Hegseth'in konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

İptal edilen sözleşmelere harcanan paranın çalışanlar ve aileleri için daha iyi sağlık hizmetlerine harcanması gerektiğini belirten Hegseth, bakanlığın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI), iklim değişikliği ve Savunma Bakanlığı genelinde gerekli olmayan faaliyetlerle ilgili 11 sözleşmeyi iptal ettiğini kaydetti.

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Hegseth, "Eğer çetele tutuyorsanız, bugünkü kesintiler Savunma Bakanlığındaki Hükümet Verimliliği çabasının ilk 6 haftasında savurgan harcamalarda yaklaşık 6 milyar dolar tasarrufa ulaşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da bakanlığın bir sonraki dönem bütçesi için 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi teklifini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte katıldığı bir basın etkinliğinde konuşan Trump, gelecek dönemin bütçesinin 1 trilyon dolar "civarında" olacağını söylemişti.