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        Haberler Dünya Amerika ABD Savunma Bakanı Hegseth, mesajlaşma grubunda Yemen saldırısının ayrıntılarını paylaştı | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, mesajlaşma grubunda Yemen saldırısının ayrıntılarını paylaştı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 06:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 06:37
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        Hegseth, mesajlaşma grubunda Yemen saldırısının ayrıntılarını paylaştı
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        New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

        Kaynaklardan 2'si, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.

        Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.

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        Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen Signal grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.

        ABD'li bir yetkili, Hegseth'in hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, herhangi ulusal güvenlik ihlali yaşanmadığını savundu.

        PENTAGON'UN AÇIKLAMASI

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Haberin, görevden alınan ve bakanın gündemini "sabote etmeye niyetli" eski çalışanların iddialarına dayandığını belirten Parnell, "Haberi kaç farklı şekilde yazarlarsa yazsınlar, hiçbir Signal sohbetinde gizli bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Hakikat şu ki; Savunma Bakanlığı, Başkan Trump’ın gündemini uygulama konusunda her geçen gün daha güçlü ve etkin hale gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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        GAZETECİNİN SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU GRUBA EKLENMESİ

        The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

        Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

        Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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        #ABD
        #YEMEN
        #haberler
        #Pete Hegseth
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