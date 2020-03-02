02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Taliban ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği ABD kuvvetlerinin Afganistan’dan çekileceği konuşulurken Esper konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Esper, “Kararlı destek bölgesine seyahatimden sonra Afganistan’ın geleceğinden umutluyum. Taliban anlaşmalara uyarsa ABD kuvvetlerini koşulara bağlı bir şekilde azaltacaktır. Kuvvetlerimizi azaltırken ülkede ortaya çıkabilecek terör tehdidine saldırıda bulunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.
İkinci bir paylaşımda ise ABD’nin ülkedeki diğer ittifak kuvvetleri ile Afganistan’da görevli askerlerinin sayısını orantılı olarak azaltma konusunda yakından çalıştığını belirten Esper, “Bu savaşa birlikte girdiğimiz gibi buradan birlikte güçlerimizi azaltacağız ve nihayetinde birlikte çekileceğiz. Biz NATO’yuz” dedi.
ABD'li bakan bu paylaşımında Türkiye’nin Afganistan’nın başkenti Kabil’deki Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır ile Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Austin S. Miller'le el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.
2002’den bu yana NATO’ya destek olarak Afganistan’da asker bulunduran Türkiye’ye İdlib’de ABD ve NATO’dan somut bir destek gelmezken Esper’in Tuğgeneral Iğdır’ın fotoğrafını “Biz NATO’yuz” etiketiyle paylaşması dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!