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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü. Austin görüşmede, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:36
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        ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşıyla görüştü
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

        Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ölü bulunan ve aralarında 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 esirle ilgili görüştüğünü belirtti.

        Esirlerin ailelerine en derin taziyelerini ileten Austin, Gallant ile tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına bir an evvel varılması yönündeki kararlılıklarını tekrardan teyit ettiklerini vurguladı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

        Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

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        #ABD
        #israil
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