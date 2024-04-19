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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile İran ve Gazze’yi görüştü

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile İran ve Gazze’yi görüştü

        İran ile İsrail arasındaki gerginlik sürerken ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde İran ve Gazze konusunu ele aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:45
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        ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşıyla görüştü
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İran ve Gazze konusunu görüştü.

        Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Gallant’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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        Açıklamada, iki bakanın bölgesel tehditler ve “İran’ın Orta Doğu’da istikrarı bozucu eylemleri” hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılarak, Austin'in Gazzeli sivillere Aşdod Limanı’ndaki yeni rota da dahil olmak üzere insani yardım akışının artırılmasının ve sürdürülmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

        İki bakanın görüşmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine girmek için tarih belirlediğinin duyurulmasının ardından geldi.

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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrailli yetkililerle Gazze'deki Refah kentinin durumunun ve İsrail’in olası askeri operasyonunun tartışılmaya devam ettiğini açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girmek için tarih belirlediği duyurulmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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