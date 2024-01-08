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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin hastaneye kaldırıldı, üst düzey yetkililerin Austin'den habersiz olduğu ortaya çıktı

        ABD Savunma Bakanı Austin hastaneye kaldırıldı, üst düzey yetkililerin Austin'den habersiz olduğu ortaya çıktı

        ABD basınında çıkan haberlere göre, Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, Kongre üyeleri ve üst düzey Pentagon yetkililerinin 1 Ocak günü hastaneye kaldırılan ABD Savunma Bakanı Austin'in durumundan habersiz oldukları ortaya çıktı. Bu durum ABD kamuoyunda tartışma yaratırken Austin sorumluluğu üstlendi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.01.2024 - 08:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:20
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        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 1 Ocak günü hastaneye kaldırılmıştı ancak ABD basınında çıkan iddialara göre Austin'in yokluğu yetkililer tarafından günlerce fark edilmedi.

        ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, üst düzey Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri, 1 Ocak günü hastaneye kaldırılan Austin'in durumundan günlerce habersiz oldukları ortaya çıktı.

        İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e konuşan Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Austin'in sağlık durumunun geç bilgilendirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

        AP'ye konuşan yetkililer, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Austin'in hastaneye kaldırıldığını 4 Ocak'ta öğrendiğini, Pentagon'daki birçok personelin ise bu bilgiyi geç yapılan yazılı açıklamadan öğrendiğini söyledi.

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        KONGRE VE BEYAZ SARAY'A BİLGİ VERMEME KARARI

        Reuters'ın haberine göre ise, Austin'in özel kalemi de 2 Ocak'ta bir operasyon geçirdi. Bunun ardından Pentagon yetkilileri, Kongre ve Beyaz Saray'a bilgi vermeme kararı aldılar.

        Diğer yandan Pentagon yetkilileri, o sırada Porto Riko'da tatilde olan Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'i çağırıp sorumluluğun kendisinde olduğunu söylediler, ancak nedenini belirtmediler.

        3 GÜN BOYUNCA NEREDE OLDUĞU BİLİNMEDİ

        Ülkedeki en önemli bakanlardan birinin 3 gün boyunca nerede olduğunun bilinmemesinin ortaya çıkması tepkilere sebep oldu.

        Pentagon dün yaptığı açıklamada, açıklamanın geciktiğini belirterek bunun Austin'in yardımcısından kaynaklandığını savundu. Austin ise hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gizliliğin sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğu belirtti.

        ABD Başkanı Joe Biden ise Austin'e güveninin tam olduğunu dile getirdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Lloyd Austin
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