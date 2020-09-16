ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ulusal savunma stratejilerinin "diğer ülkelerle ilişkilerde asimetrik bir üstünlük" ekseninde tasavvur edildiğini ve orduyu buna göre güçlendirdiklerini söyledi.
Çin'in 2030'da ordusunun modernizasyonunu tamamlamayı planladığını ve 2049 itibarıyla Asya'yı domine edecek bir güce erişmeyi planladığını anlatan Esper, buna karşı Pentagon'un ise "Geleceğin Donanma Gücü Çalışmasını" yaptırdığını söyledi.
Çalışma kapsamında ABD'nin donanmasındaki gemi sayısını 355'in üzerine çıkaracaklarını kaydeden Esper, şöyle devam etti:
"Bunu elde etmek için gemi inşa fonunu artırmamız gerekir. Bu da gemi inşası için yapılan harcamayı Reagan döneminde Deniz Kuvvetlerinin gemi inşası için yaptığı harcama seviyesine, yani yüzde 11'den yüzde13'e geri çıkarmamız gerekecek demektir. Hem ben hem de Donanma Genel Sekreteri bu konuda kararlıyız."
Pentagon, 2021 savunma bütçesinde donanma için 207 milyar dolar talep etmişti.
ABD Donanmasının gücünün, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gücünün gerisine düştüğü uzun zamandır Washington'da tartışılıyordu.
Çin ile Pasifik bölgesinde rekabet kızışınca, envanterinde 270 civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü yeniden gündeme geldi.
Geçe haftalarda ABD tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna göre Pekin yönetimi kıyılara konuşlu, uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!