ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba tehdidi

HABERTURK.COM

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bakanlığın Halkla İlişkiler departmanından Sarah Lovenheim, "Çok dikkatli olmak için binayı tahliye ettik ve bildirilen herhangi bir olay yok." dedi. Bakanlık, durumu değerlendirmek için Federal Koruma Servisi ile birlikte çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.