Zirve sonrası Biden'dan önemli açıklamalar

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İsviçre'nin Cenevre kentinde, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin’e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim. İnsan hakları hassasiyeti ABD'nin DNA'sının bir parçası. İnsan hakları konusu her zaman masada olacak. ABD, kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında.

Rusya ile anlaşma sağlama konusunda net bir temel oluşturduk. Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık. Rusya'nın eylemleri, kendi küresel duruşuna zarar veriyor.

"ZAMAN YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ ZAMANI DEĞİL"

Putin’e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi söyledim. Rusya, uluslararası normlara uyduğu sürece birlikte iş yapmamızda problem yok. Putin'e ABD'nin siber güvenlik konusunda önemli bir kabiliyete sahip olduğunu gösterdim. Zaman, yeni bir Soğuk Savaş zamanı değil."

ABD Başkanı, Putin ile yaptığı tüm görüşmede havanın iyi ve olumlu olduğunu ifade ederken, anlaşmazlıkların dile getirildiğini fakat bunun abartılı bir atmosferde olmadığını vurguladı.