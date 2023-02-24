Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD: Rusya'ya yeni yaptırımlar masada

ABD'li üst düzey yönetici Kirby, Rusya, İran ve Kuzey Kore ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Rusya'ya ek yaptırımları masada tuttuklarını belirten Kirby, Kuzey Kore'nin Rus paralı asker grubu Wagner'e silah sağladığı iddiasını yineledi.

Giriş: 24.02.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
ABD: Rusya'ya yeni yaptırımlar masada
HABERTURK.COM

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yıldönümünde kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya ek yaptırımları masada tuttuklarını bildiren Kirby, "Rusya'nın İran'a savaş uçağı sağlayabileceğine inanıyoruz. Ayrıca, İran'ın Rusya'dan helikopter, radar ve savaş eğitmenleri satın almak istediğini düşünüyoruz" dedi.

Kirby, Kuzey Kore'nin Wagner Grubu'na silah sağladığını söyleyerek, "Çin'in Rusya'ya silah yardımı sağlamayı düşündüğüne dair göstergelerimiz olsa da, bu kararı verdiklerini görmedik" dedi.

Çin’in 12 maddeli barış planı konusunda, "Ukrayna egemenliğine saygı olmalı" açıklamasını yapan Kirby, "Biz bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz ve Ukrayna'da barış görmek istiyoruz" diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'DAN RUSYA'YA: İŞLEDİKLERİ SUÇLAR...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Bu konseyin hiçbir üyesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve BM Tüzüğü'nü desteklerken barış çağrısı yapmamalı" ifadesini kullanan Blinken, "Rusya'nın işlediği suçların bizim yeni normalimiz olmasına asla izin veremeyiz" dedi.

Blinken, "Bucha normal değil. Mariupol normal değil. İrpin normal değil. Okulları ve hastaneleri bombalamak, apartmanları yerle bir etmek normal değil" sözlerini sarf etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, "Rusya dünyanın sorunudur" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: İHA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Beyaz Saray'dan Çin ve Rusya açıklaması
Beyaz Saray'dan Çin ve Rusya açıklaması
ABD Başkanı Biden silah satış politikasını güncelledi
ABD Başkanı Biden silah satış politikasını güncelledi
ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık yardım
ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık yardım
Rusya'dan Blinken'a yanıt: Hastalıklı ve saçma bir düşünce
Rusya'dan Blinken'a yanıt: Hastalıklı ve saçma bir düşünce

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.