ABD-Rusya gerilimi Latin Amerika'ya sıçradı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile gerçekleştirilen güvenlik görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve gerilimin artması durumunda Rusya'nın Küba ve Venezuela'ya askeri varlık gönderme ihtimalini "ne onaylayabileceğini ne de dışlayabileceğini" belirtti. ABD ile Cenevre'de yapılan görüşmelerde Rus heyetine başkanlık da eden Ryabkov'un asker ihtimalini dışlamaması ABD tarafından sert tepkiyle karşılaştı.

Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın ihtiyaç durumunda askerlerinin bir kısmını Venezuela veya Küba'ya yerleştirebileceği yönündeki sözlerinin ardından, ABD makamlarının "kararlı" davranacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, fikri "yaygara çıkarmak" olarak nitelendirdi ve bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak, "Rusya bu yönde hareket ederse, bununla kararlı bir şekilde ilgileniriz" dedi.