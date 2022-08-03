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ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'yı yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Alina Kabaeva'yı yaptırım listesine alındığını açıkladı.

03.08.2022 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'yı yaptırım listesine aldı
Putin'in sevgilisine yaptırım
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HABERTURK.COM / AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'herkesten gizlediği sevgilisi' ve eski Olimpiyatçı Alina Kabaeva, ABD tarafından yaptırım listesine eklendi.

39 yaşındaki Alina Kabaeva'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu ve onlarla işlem yapması yasaklandı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortakları ve kaynakları üzerindeki baskının artırıldığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Olimpiyat&ccedil;ı Alina Kabaeva
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Olimpiyatçı Alina Kabaeva

Açıklamada, Kabaeva'nın Kremlin yanlısı televizyon, radyo ve basın kuruluşu olan Ulusal Medya Grubu'nun şu anki başkanı olduğu kaydedildi.

PUTİN'İN YAKIN ARKADAŞI DA LİSTEDE

Putin'in yakın arkadaşı Andrey Grigoryevich Guryev'in de yaptırım listesinde olduğu belirtilerek, Guryev'in 2014'te 120 milyon dolara satın aldığı Cayman Adaları bayraklı Alfa Nero yatına bloke konulduğu aktarıldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının da belirlenen kişi ve kuruluşlara ek yaptırımların yanı sıra vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, masum insanların Rusya'nın başlattığı savaşta acı çekerken, Putin'in müttefiklerinin zenginleştiğini belirtti.

Yellen, "Hazine Bakanlığı, Rus elitlerinin ve Kremlin'in destekçilerinin sayısız cana mal olan bir savaşta suç ortaklığından sorumlu tutulmalarını sağlamak için elindeki her aracı kullanacak." değerlendirmesinde bulundu

Nisan ayında ABD, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova'ya yaptırım uygulanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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