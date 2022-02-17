ABD polisinden siyahi gence yine şiddet!

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ABD'nin New Jersey eyaletinde polis, bir alışveriş merkezinde iki gencin kavgasında polisin sadece siyahi gence müdahale ettiği olayı araştırıyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, iki gencin alışveriş merkezinde tartıştığı ardından her ikisinin de birbirine vurduğu görülüyor. Kavga başladıktan saniyeler sonra müdahaleye gelen iki polis, siyahi genci yere yatırarak kelepçelerken, beyaz genci tuttu. Polisin sadece siyahi gence müdahale etmesi tepki çekti.

New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, "ırksal farklılık sebebiyle ortaya çıkan farklı muamele çok rahatsız edici" dedi.

"KANEPEDE OTURMUŞ HER ŞEYİ İZLİYORDU"

Siyahi genç bir televizyon kanalına verdiği demeçte şunları söyledi: "Beni yere yatardılar ve polis dizini sırtıma dayadı, beni kelepçelemeye başladı. Sonra kadın polis dizini sırtıma dayadı ve kelepçe takılmasına yardım etmeye başladı. Ve o beyaz genç kanepede oturmuş her şeyi izliyordu” dedi.

Bridgewater polisi yaptığı açıklamada, "Bu videonun topluluğumuzun üyelerini üzdüğünün farkındayız ve soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Somerset County Savcılığının bu konuda bize yardımcı olmasını talep ettik." denildi.

Sosyal medyada yayılan video 1 milyonun üzerinde kişi tarafından görüntülendi. Video siyahi gencin kelepçelenmesinin ardından sona eriyor, bu yüzden beyaz gence ne olduğu bilinmiyor.