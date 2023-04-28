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ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü

ABD ordusuna ait 2 helikopter eğitim uçuşundan dönerken Alaska'da çarpıştı. Kaza sonucu 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı

Giriş: 28.04.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü
ABD ordusuna ait 2 helikopter çarpıştı
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ABD ordusuna ait 2 helikopterin Alaska'da eğitim uçuşundan dönerken çarpışması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, eğitimden döndükleri esnada çarpışarak düşen, Fairbanks şehri yakınlarındaki Fort Wainwright'taki 25. Havacılık Alayı'na ait "AH-64 Apache" tipi helikopterlerden her birinde, kaza anında 2 kişi bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Alaska'nın Healy bölgesinde meydana gelen kazada 2 askerin olay yerinde, bir diğer askerin hastaneye götürülürken öldüğü, yaralanan askerin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Ölen askerlerin isimlerinin yakınlarına haber verilene kadar kamuoyuna açıklanmayacağı, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Bu, bu yıl Alaska'da askeri helikopterlerin karıştığı ikinci kaza oldu.

Şubat ayında "Apaçi" tipi helikopterin Talkeetna'dan kalktıktan hemen sonra düşmesi sonucu 2 asker yaralanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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