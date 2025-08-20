Habertürk
        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya kısa sürede tavizler verdi | Dış Haberler

        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya kısa sürede tavizler verdi

        ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Trump ile Rus lider Putin'in Alaska'daki görüşmesinde Rus yetkililerin "kısa sürede tavizler verdiğini" ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:33
        "Rusya kısa sürede tavizler verdi"
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesinde Rus yetkililerin "kısa sürede tavizler verdiğini" söyledi.

        Witkoff, Fox News'e verdiği mülakatta, "Alaska'daki ilk toplantıda Ruslar, kısa sürede tavizler verdi ve bu tavizleri almanın bir kısmı, Rusların daha uzlaşmacı olmaya hazır olup olmadığını görmeye dayanıyordu." dedi.

        Tavizlerin detaylarına değinmeyen Witkoff, görüşmelerin geçici ateşkesten ziyade uzun vadeli barış anlaşması sağlama üzerine odaklandığını ifade etti.

        Witkoff, "Orada uzun süre kaldık çünkü barış anlaşmasına nasıl ulaşabileceğimiz konusunda ilerleme kaydettik. Bir ateşkes anlaşması çok kolay bozulabilir çünkü gerekli tüm unsurları içermez." diye konuştu.

        Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, 17 Ağustos'ta da Putin'in, barış anlaşmasının parçası olarak "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söylemişti.

        Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Trump, daha sonra Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

