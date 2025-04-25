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        Haberler Dünya ABD'nin Milwaukee şehrinde bir yargıç gözaltına alındı | Dış Haberler

        ABD'nin Milwaukee şehrinde bir yargıç gözaltına alındı

        ABD'nin Milwaukee şehrinde yargıç olarak görev yapan Hannah Dugan gözaltına alındı. Dugan, bir göçmenin görevliler tarafından tutuklanmasını engellemekle suçlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:53
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        ABD'de bir yargıç gözaltına alındı
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        ABD'nin Milwaukee şehrinde bölge yargıcı olarak görev yapan Hannah Dugan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından gözaltına alındı.

        Hannah Dugan, bir göçmenin tutuklanmasını engellemekle suçlanıyor.

        CNN'in haberine göre, Dugan çıktığı ilk mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News yayınında hukuk sisteminde yaşananların kendisinin dışında geliştiğini belirtirken, bazı yargıçların kendilerini hukukun üstünde gördüklerini ifade etti.

        Bondi "Bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz; bir firariyi saklıyorsanız... Sizi takip edeceğiz ve size dava açacağız." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump daha önce de yargıçlarla karşı karşıya gelmiş ve bazılarının yanlış kararlar verdiğine yönelik ifadelerde bulunmuştu.

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        SON GÜNLERDE BİR KARARA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

        ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından yasa kapsamında Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istedi.

        Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesi sürerken hükümeti temsilen John Sauer, karara ilişkin Yüksek Mahkemeye başvurdu.

        Sauer, hükümetin sınır dışı işlemlerini başlatmadan önce göçmenlere itiraz haklarını kullanmaları için yeterli süreyi tanıdığını savundu.

        Göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayıp doğrudan Yüksek Mahkemeye başvurmalarının yanlış olduğunu öne süren Sauer, yargıçlardan bu kararı bozmalarını talep etti.

        Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) açtığı dava sonucu Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimi, Yüksek Mahkeme tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

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        Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

        ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli "MS-13" ve Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan kişileri El Salvador'daki hapishanelere sevk etmişti.

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