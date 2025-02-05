Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.807,10 %0,33
        DOLAR 35,9546 %0,03
        EURO 37,3784 %0,14
        GRAM ALTIN 3.307,54 %0,65
        FAİZ 38,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,40 %0,78
        BITCOIN 97.839,00 %1,36
        GBP/TRY 44,8924 %0,04
        EUR/USD 1,0387 %0,08
        BRENT 76,09 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 5.407,83 %0,65
        Haberler Ekonomi Kripto Para ABD'nin kripto çarı David Sacks'ın gündemi 'Bitcoin rezervi' - Kripto Para Haberleri

        ABD'nin kripto çarı David Sacks'ın gündemi 'Bitcoin rezervi'

        Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubunun ele alacağı ilk konulardan birinin Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 07:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Bitcoin rezervine odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, ABD Kongresi üyelerinin katılımıyla Capitol Hill binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, dijital varlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ilk haftasında kripto ile ilgili kararname imzaladığına işaret eden Sacks, yönetimin politikasının, ekonominin tüm sektörlerinde dijital varlıklar, blok zinciri teknolojisi ve ilgili teknolojilerin sorumlu bir şekilde büyümesini ve kullanımını desteklemek olduğunu anımsattı.

        Sacks, Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu kurduğuna değinerek, ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Kripto Görev Gücü oluşturduğunu hatırlattı.

        REKLAM

        Hedeflerinin Trump'ın imzaladığı kararnamede belirlenen görevi yerine getirmek olduğunu söyleyen Sacks, ABD'de sabitcoinler dahil olmak üzere dijital varlıkların ihracını ve işleyişini yöneten bir federal düzenleyici çerçeve geliştireceklerini belirtti.

        Sacks, yatırımcıların düzenlemeler konusunda netlik istediğini vurgulayarak, "SEC'in kripto varlıklarla ilgili kuralların ne olduğunu belirtmeden ancak yine de kripto şirketlerini kovuşturduğu dört yıllık keyfi bir zulüm döneminden yeni çıkıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

        Bu yaklaşımın, geleceğin önemli teknolojisinin ülke dışına taşınması anlamına geldiğini savunan Sacks, bu inovasyonları ABD'de tutmak istediklerine dikkati çekti.

        "FİNANSAL VARLIKLAR DİJİTAL OLMAYA MAHKUM"

        Sacks, "Finansal varlıklar, tıpkı her analog endüstrinin dijital hale gelmesi gibi, dijital olmaya mahkum. Bu değer oluşumunun diğer ülkeler yerine ABD'de gerçekleşmesini istiyoruz. Ayrıca bu durum tüketicilerin korunması açısından da daha avantajlı olacaktır, çünkü ülke içinde olduğunda düzenleyicilerin faaliyetleri denetlemesi daha kolay olur" diye konuştu.

        İnovasyonu ülke içine taşıyarak iyi aktörleri kötülerinden ayırmanın da daha kolay olacağını aktaran Sacks, iyi oyuncuları ve inovasyonu teşvik etmek istediklerini, piyasayı kötü oyunculardan korumayı amaçladıklarını vurguladı.

        Sacks, bunun net tanımların ve adil kuralların olduğu piyasa odaklı bir mevzuatla başarılacağını düşündüğünü belirterek, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile sabitcoin mevzuatı üzerinde çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

        Trump'ın talimat verdiği konulardan birinin "Bitcoin rezervi" fikrinin değerlendirilmesi olduğunu anlatan Sacks, "İlk ele alacağımız konulardan biri Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD Gazze Şeridi'ni devralacak
        Trump: ABD Gazze Şeridi'ni devralacak
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Habertürk Anasayfa