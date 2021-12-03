Hawaii'de şaşırtan Omicron vakası!

Reuters

Hawaii Sağlık Bakanlığı ilk Omicron varyantı vakasının tespit edildiğini, kişinin hiçbir seyahat geçmişi bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, orta yaşlı bir kişinin daha önce koronavirüse yakalandığı ancak aşı olmadığı ifade edildi.

Hawaii, Omicron varyantı tespit edilen beşinci ABD eyaleti oldu.

New York Kathy Hochul dün yaptığı açıklamada, New York’ta Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. California, Colorado ve Minnesota’da da vakalar kaydedildi.

Tam aşılanmış hastalarda varyantın hafif semptomlarla geçirildiği belirtildi. Hawaii'de Omicron varyantı görülen ve aşılanamamış kişinin, orta derecede semptomlarının görüldüğü ifade edildi.

"DAHA FAZLA VAKANIN GÖRÜLMESİ AN MESELESİ"

George Washington Üniversitesi’nde halk sağlığı profesörü olan Dr. Leana Wen, daha fazla Omicron vakasının görülmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Minnesota’da vakanın görülmesiyle bunun yayılacağını ve çok daha fazla vakanın tespit edileceğini belirtti.

ABD'DE İLK VAKA İKİ GÜN ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, 1 Aralık'ta ülkedeki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı. İlk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.