Hükümetin varyantına karşı aldığı tedbirleri hatırlatan Johnson, "Özellikle ulaşıma ve seyahatlere odaklanıyoruz. Bu ülkeye gelmek isteyen herkes için çok zor önlemler alındı. Yeni kurallara göre Omicron varyantı tespit edilen biri ile temasta bulunduysanız kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Maske kullanımı ile ilgili tedbirler arttırıldı" ifadelerini kullandı.