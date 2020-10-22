Obama meydanlarda!

DHA

ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimlerinde ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Demokratların adayı Joe Biden’a destek için cadde cadde dolaşarak oy istedi.

ABD’de Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşecek olan Başkanlık seçimine iki hafta kala yarış kızıştı. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden için sahaya inerek oy istedi.

Eski ABD Başkanı Barak Obama, Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde seçmenlerle bir araya geldi. Eline mikrofonu alarak, Biden’a oy isteyen Obama’nın seçmenleri 3 Kasım seçimlerine katılmaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump'ı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusundaki tavrını eleştiren Obama, Trump'ı ülkenin karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını döneminde Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti.