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Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bırakarak pandeminin yeni merkezi olma yolunda ilerlerken ABD Dışişleri tüm dünyadan sağlık çalışanları için flaş bir çağrı yayınladı.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, tüm dünyadan sağlık çalışanları ABD'de iş aramaya veya ziyaretçi programlarından faydalanmaya çağrıldı. ABD'de çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının en yakın ABD konsolosluğuna başvurarak vize işlemlerini başlatması istendi.

Öte yandan halihazırda ABD'de bulunan yabancı sağlık çalışanlarının başvurması durumunda oturum sürelerinin uzatılabileceği de duyuruldu.

Şu ana kadar yaklaşık 86 bin vakanın görüldüğü ABD'de 1296 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs salgının başlamasının ardından ABD'de sağlık sistemi ve tedavi kapasitesinin yetersizliği tartışma konusu olmuştu.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİ DOKTOR OLARAK ATANDI

Öte yandan ABD'de sağlık sisteminin kapasitesini artırmak için bir adım da Boston Üniversitesi'nden geldi.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından alınan kararla, salgın nedeniyle son sınıfta okuyan tıp öğrencileri doğrudan doktor olarak atandı.

Fakülteden öğrencilerine gönderilen açıklamada, Massachusetts eyaletinde bulunan dört tıp fakültesinin ortak karar alarak son sınıf öğrencilerini Nisan ayında mezun etme kararı aldığı belirtildi.

911 ARAMALARI 11 EYLÜL'Ü GEÇTİ

ABD'deki salgının merkezi olan New York'ta vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte New York sakinlerinin acil durum hattı olan 911 aramalarının da yeni bir rekor kırdığı belirtildi.

Acil durum hattına bir gün içerisinde 6500 çağrı bırakılırken, bu rakamın 11 Eylül saldırılarından bu yana görülen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.