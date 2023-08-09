ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı

Başkentte, en son 6 Ağustos'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin ölmesiyle ilgili basın açıklaması yapan White, Washington D.C'de "anarşi ve kanunsuzluk ruhunun arttığını" ve "suçun her yere yayıldığını" belirtti.

Siyahi meclis üyesi, "Suç kontrolden çıktı ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Mahallelerimizdeki suç ve şiddetle ilgili acil durum ilan etmeli ve acilen harekete geçmeliyiz. Ulusal Muhafızları suçlanan çocukları ve masum insanları korumak için çağırmanın zamanı gelmiş olabilir" dedi.