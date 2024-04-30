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        Haberler Dünya ABD: Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararı konusunda UCM yetkisiz

        ABD: Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararı konusunda UCM yetkisiz

        ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararı iddiasıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin "yetkisinin olmadığını" savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 00:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:36
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        ABD: Netanyahu'yu tutuklama konusunda UCM yetkisiz
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi.

        Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda ABD olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.

        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
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        ABD'li sözcü, UCM'nin hem Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hem İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak yetkisinin olmadığını, "UCM soruşturması konusunda görüşümüz açık ve net. Biz bunu desteklemiyoruz ve onların bu alanda yargı yetkisi olduğuna inanmıyoruz." sözleriyle savundu.

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        UCM'DEN NETANYAHU'YA TUTUKLAMA KARARI İDDİASI

        İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

        İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

        "Netanyahu, Biden'ın yardımını istedi"
        "Netanyahu, Biden'ın yardımını istedi"

        Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedilmişti.

        Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
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