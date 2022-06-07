İstasyonda bekleyen kadını raylara itti

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Pazartesi günü New York Polis Departmanı'nın (NYPD) paylaştığı görüntülerde, Jackson Avenue istasyonunda saat 16:45 civarında bir adamın kadına yanaştığı ve saldırdığı görülüyor.

Videoda, ters beyzbol şapkası ve beyaz atlet giyen adamın kadına arkadan yaklaştığı ve iki eliyle tuttuktan sonra raylara doğru fırlattığı, kadının düşmeden önce platform kaldırıma çarptığı da görülüyor.

Polis sözcüsü, görgü tanıklarının kadının pistten alınmasına ve yukarı çıkarılmasına yardım ettiğini, kurbanın stabil durumda Lincoln Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Polis, kurbanın kafasında ve kolunda kesikler olduğunu ancak hayati bir durum söz konusu olmadığını belirtti.

Polis, şüphelinin kimliği hakkında bilgisi olan herkesin NYPD'nin Crime Stoppers Yardım Hattı'nı aramasını istedi.