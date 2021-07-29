Google'dan aşı zorunluluğu açıklaması

Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında evden çalışmaya devam eden şirketler, ofislere dönmeye hazırlanıyor.
ABD'li teknoloji devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için Covid-19 aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıkladı.
Uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD'de başlayacağını belirten Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydetti. Pichai ayrıca uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etti.
İSTEYEN KALICI OLARAK EVDEN ÇALIŞABİLECEK
Delta varyantının vaka sayılarında artışa yol açması nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül'den 18 Ekim'e erteleyen Google, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Google'ın dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunuyor.
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