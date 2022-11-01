ABD'li senatörden Musk ve Twitter çağrısı

Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal, Twitter'daki mevcut 1,9 milyar dolarlık hissesinin Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığını duyurmuş ve 44 milyar dolarlık satışın finanse edilmesine yardımcı olmuştu. Hareketle, Musk'ın ardından Twitter'ın ikinci en büyük hissedarı Suudiler oldu.
SUUDİLER EN BÜYÜK İKİNCİ HİSSEDAR OLDU
ABD'de demokrat senatör Chris Murphy, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "ABD siyasetini etkileme konusunda açık bir çıkarı olan Suudilerin, en büyük sosyal medya platformlarından birinin en büyük ikinci hissedarı olmasından endişe etmeliyiz" dedi.
CNN'in haberine göre Murphy, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi'ni (CIFUS), Suudilerin bu hamlesinin 'ulusal güvenlik etkileri' hakkında bir soruşturma yürütmeye çağırdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın başkanlık ettiği kurumlararası komite olan CIFUS, ABD işletmelerinin yabancı alıcılar tarafından devralınmasını inceler ve endişe uyandıran işlemleri engelleme gücüne sahiptir.
MUSK DA İNCELENEBİLİR
Peki Musk da bu inceleme kapsamında olabilir mi? CNN Business'ın haberine göre, Musk geçen hafta Twitter'ı resmen devralsa da, yine de ulusal güvenlik incelemesine tabi olabilir. Kongre'ye sunulan 2021 yıllık CFIUS raporuna göre, komitenin bir üyesi ulusal güvenlik endişeleri olduğuna inanırsa, komite 'bekleyen veya tamamlanmış işlemleri gözden geçirme' yetkisine sahip oluyor.
Murphy, bir başka büyük sosyal medya platformu olan TikTok'un da Çinli bir şirkete ait olduğunu belirterek, "Tehlikede olan açık bir ulusal güvenlik sorunu var ve CFIUS bir inceleme yapmalı" dedi. Sosyal medyadaki değişime değinen Murphy "Bu tehlikeli bir eğilim ve bunu kabul etmek zorunda değiliz" diye konuştu.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YOK
Hem Beyaz Saray hem de Hazine Bakanlığı, Murphy'nin çağrısına henüz yanıt vermedi.
Bu ayın başlarında Twitter hisseleri, Bloomberg'in, Biden yönetiminin Musk'ın bazı girişimlerini ulusal güvenlik incelemelerine tabi tutma konusunda tartıştığını bildirmesinin ardından düşmüştü. Ancak ABD'li yetkililer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson habere tepki göstermişti.
* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
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