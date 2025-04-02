ABD'li Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı

"ÜLKEMİZİN BİR KRİZ İÇİNDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyen Booker, gece boyunca sürdürdüğü konuşmasına salı akşam saatlerine kadar devam etti.

Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik de dahil olmak üzere ülke gündemindeki temel konuların tamamına temas eden açıklamalar yaptı.