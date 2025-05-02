Şarkıcı Jill Sobule, hayatını kaybetti
ABD'li şarkıcı Jill Sobule'un, evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği açıklandı
Jill Sobule'un menajeri John Porter, yaptığı açıklamada; 66 yaşındaki şarkıcının dün Minneapolis'teki evinde çıkan yangının ardından vefat ettiğini duyurdu. Porter; "Müzik kültürümüze işlemiş ve insan hakları savunucusunu kaybettik" dedi.
Jill Sobule, 1995'te çıkardığı, 'Kissed A Girl' şarkısıyla şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştı. 30 yıllık müzik kariyeri boyunca 12 albüm yayınlayan şarkıcı, 1995 yapımı 'Clueless' filminin müziklerine de imza atmıştı.