Lil Jon, Müslüman oldu
ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon, Kaliforniya'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu
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Gerçek adı Jonathan Mortimer Smith Lil Jon olan ABD'li rapçi Lil Jon, cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camii'ne giderek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.
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Lil Jon, cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdi.
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Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan rapçi Lil Jon, 2000'li yılların başında hip - hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.
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Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.
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Lil Jon, ABD'li yazar ve aktivist Shaun King'in ardından Ramazan ayında İslam'ı kabul eden ikinci ABD'li oldu.
Fotoğraflar: AP, Avalon