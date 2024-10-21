ABD'li rapçi Diddy hakkında 7 yeni dava açıldı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2000 yılında 13 yaşında olan davacının dava dosyasında, 'o sırada 2 ünlünün de bulunduğu odada 'Diddy ve diğerleri' tarafından cinsel istismara uğradığı' ifade edildi. Aralarında birçok ünlünün de olduğu iddia edilen cinsel istismar davaları ile ilgili olarak, 120 kişi, Diddy'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla şikayette bulundu. Davacılar arasında 25 kadarının reşit olmadığı bildirildi.