ABD'li rapçi Diddy hakkında 7 yeni dava açıldı
ABD'de 'Diddy' olarak tanınan Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100'ü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara aralarında 13 yaşında bir kıza cinsel istismar da dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı
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Sean Combs'a yönelik cinsel saldırı ve istismar iddialarını temsil eden avukat Tony Buzbee, ünlü rapçiye karşı 5 yeni dava açmıştı. Buzbee'nin açtığı davaların dosyalarında 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000 - 2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edilmişti. Son olarak 13 yaşında bir kıza cinsel saldırı dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı.
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2000 yılında 13 yaşında olan davacının dava dosyasında, 'o sırada 2 ünlünün de bulunduğu odada 'Diddy ve diğerleri' tarafından cinsel istismara uğradığı' ifade edildi. Aralarında birçok ünlünün de olduğu iddia edilen cinsel istismar davaları ile ilgili olarak, 120 kişi, Diddy'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla şikayette bulundu. Davacılar arasında 25 kadarının reşit olmadığı bildirildi.
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Avukat Tony Buzbee, Sean John Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.
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NELER OLMUŞTU?
ABD'li rapçi, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
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Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Sean John Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.
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Sean John Combs'un mağdurlara 'nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma' gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda 'uyuşturucu maddelerin' ele geçirildiği bildirilmişti.
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İddianamede Sean John Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.
Fotoğraflar: İHA, AA, Shutterstock