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        Haberler Gündem 3. Sayfa ABD'li profesör Lorenzo Prendini akrepleri bırakıp ülkesine uçtu - Son haberler

        ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu!

        Endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla salıverilen ABD'li müze müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin ülkesine gittiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:35
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        ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu!
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        Alınan bilgilere göre, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” şartıyla salıverilmişti.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre her gün imza atma şartı gösterilerek mahkeme tarafından “adli kontrolle” serbest bırakılan New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prendini'nin, duruşmadan çıktıktan bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

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        VALİZİNDEN 1500 AKREP VE TARANTULA ÇIKTI

        İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılan Prendini'nin valizinde, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti.

        ALDIĞI İZNE UYMAMIŞ

        Türkiye'ye 26 Nisan'da giriş yaptığı saptanan ABD'li şüphelinin, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

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        #Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini
        #Son dakika haberler
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