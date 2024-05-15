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Alınan bilgilere göre, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” şartıyla salıverilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ İHA'da yer alan habere göre her gün imza atma şartı gösterilerek mahkeme tarafından “adli kontrolle” serbest bırakılan New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prendini'nin, duruşmadan çıktıktan bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. REKLAM

VALİZİNDEN 1500 AKREP VE TARANTULA ÇIKTI İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılan Prendini'nin valizinde, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti.

ALDIĞI İZNE UYMAMIŞ Türkiye'ye 26 Nisan'da giriş yaptığı saptanan ABD'li şüphelinin, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.