Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de 38 milyon kişi işini, 100 bine yakın kişi ise hayatını kaybederken zenginlerin önemli bir kesimi virüse rağmen zenginleşmeye devam ediyor.
Bağımsız düşünce kuruluşu Vergi Adaletinden Yana Amerikalılar'ın (ATF) yayımladığı 'İki krizin hikayesi: Milyarderler kazanırken salgının acısını çalışanlar hissediyor' başlık rapora göre ülkede koronavirüs kısıtlamalarının başladığı 18 Mart ile 19 Mayıs arasında milyarderlerin toplam servetinde 434.5 milyar dolarlık artış yaşandı.
YÜZDE 15 ARTIŞ
Böylece 600'ü aşkın ABD'li milyarderin toplam serveti 3 trilyon 382 milyon dolara ulaştı. Bu servetlerini sadece 2 ayda koronavirüse rağmen yüzde 15 artırdıkları anlamına geliyor.
|Milyarder
|18 Mart'taki serveti
(milyar dolar)
|19 Mayıs'taki serveti
(milyar dolar)
|Artış
(milyar dolar)
|Artış
(yüzde)
|Şirket
|Jeff Bezos
|113
|147.6
|34.6
|30.6
|Amazon
|Bill Gates
|98
|106
|8
|8.2
|Microsoft
|Mark Zuckerberg
|54.7
|80
|25.3
|26.2
|Warren Buffett
|67.5
|68.1
|0.564
|0.8
|Berkshire Hathaway
|Larry Ellison
|59
|66
|7
|11.9
|Oracle
|Milyarder toplam
|2.947
|3.382
|434.5
|14.7
HİSSELERDEN GELDİ
ATF'nin yayımladığı verilere göre ülkenin en zengin 5 ismi: Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison'un toplam serveti bu dönemde 75.5 milyar dolar arttı. Sadece Amazon Kurucusu Bezos ile Facebook Kurucu CEO'su Zuckerberg'in toplam serveti 2 ayda 60 milyar dolar yükseldi. Bu servet artışlarının önemli bir kısmı milyarderlerin elinde bulunan hisselerden geldi.
MİLYONERE VERGİ İNDİRİMİ
ATF raporda zenginlerin yıllarca vergi avantajları sayesinde servetlerine servet kattığına dikkat çekerek "Bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizde de devam ediyor. Salgın sebebiyle son olarak getirilen vergi düzenlemesi sayesinde ülkedeki 43 bin milyoner ortalama 1.6 milyon dolar vergi indirimine hak kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.
Raporda görüşlerine yer verilen ATF Direktörü Frank Clemente "Salgın ABD'de artan gelir uçurumunun ölümcül sonuçlarını ortaya serdi. Milyarderler de bu ekonomik adaletsizliğin parlayan sembolleri" ifadelerini kullandı.
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