ABD'de yatırım fonu yöneticisi milyarder Steven Schonfeld, Florida'nın Pal Beach bölgesinde 111 milyon dolara ev alarak eyalet rekorunu kırdı.

New York merkezli Schonfeld Strategic Advisors'ın kurucusu olan Steven Schonfeld'in basın sözcüsü 6 dönüm arazide yer alan bu malikâne için anlaşmanın dün imzalandığını açıkladı. La Reverie olarak da bilinen 6 bin 500 metrekarelik bu malikanede 11 oda ve 22 banyo yer alıyor. Mülkte bunun yanında bovling salonu, spa, kuaför gibi lüks detaylar da yer alıyor.

La Reverie ilk olarak 200 milyon dolara satışa çıkmıştı ancak bu fiyatta bir alıcı bulamadı ve eski sahipleri fiyatta indirime gitti. Yapılan açıklamaya göre Schonfeld, eşi ve 3 çocuğu bu büyük alıma rağmen Florida'daki evlerinde yaşamayacak, bu evi yazlık olarak kullanacak. Schonfeld ve ailesi New York'ta yaşamaya devam edecek. Ailenin New York'un Old Westbury kasabasında bir malikanesi ve Manhattan'da lüks bir dairesi de bulunuyor.

YAZIN REKOR KIRILMIŞTI

2 milyar dolarlık servetin sahibi olan Steven Schonfeld'in Palm Beach'deki denize sıfır malikâneyi aldığı fiyat yüksekliğinin yanında ilginç bir özelliğe daha sahip. Geçen yaz adı açıklanmayan bir iş insanı yine Florida'daki bir malikâne 110.3 milyon dolara satın alarak rekor kırmıştı. Şimdi La Reverie için belirlenen 111 milyon dolarlık fiyat etiketinin yapılan indirime rağmen 'rekor kırma arzusunu' gösterdiği konuşuluyor.

Schonfeld ailesinin Florida'daki malikâneye 111 milyon dolar ödemelerine rağmen evin iç dekorasyonunu tamamen değiştireceği belirtildi.