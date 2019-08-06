ABD'li heyetle güvenli bölge görüşmelerinde ikinci gün!

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ABD'li askeri yetkililer arasında dün yapılan güvenli bölge görüşmelerinin ikinci bölümüne başlandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır." denildi.

Dün yapılan görüşmeler de sabah saatlerinde başlamış ve yaklaşık 7 saat sürmüştü. Görüşmelerle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı.