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Amazon ve Ford tarafından desteklenen ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, Avrupa ve Çin pazarlarına yönelik planlarını açıkladı. Bir süre önce ABD pazarı için elektrikli SUV ve pickup model tanıtan şirketin, Avrupa ve Çin için ise daha küçük ölçülerde araç geliştireceği belirtildi.

Rivian'ın kurucusu ve CEO'su R.J. Scaringe, "2022 yılında Çin ve Avrupa'da SUV modelimizin satışına başlamak istiyoruz. Fakat bu pazarlarda asıl yüksek satış adetlerini ise gelecek modellerimiz ile elde edeceğiz. Daha küçük ölçülerde ve tüketici beklentilerine uygun modeller geliştiriyoruz" dedi.

Rivian'ın yeni modellerinin SUV ve pickup model ile ortak parçaları paylaşacağını kaydeden Scaringe, "Eğer Avrupa ve Çin pazarlarını hedeflemezseniz, ciddi bir otomotiv üreticisi olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Rivian, Illinois eyaletindeki fabrikasında R1T pickup ve R1S SUV modelleri ile birlikte, Amazon için de elektrikli bir kargo aracı üretiyor.

480 kilometrelik menzili bulunan R1T ve R1S'nin ABD'de 75 bin dolardan başlayan fiyatlar ile satılacağı açıklanıyor.

2009 yılında kurulan elektrikli araç girişimi, bugüne kadar 6 milyar dolarlık yatırım aldı.