ABD'li gezginin dünyayı dolaştığı bisikleti çalındı

Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, oturduğu apartmanın bodrum katından, geçen cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.
DHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı gece hırsızın sarı sepetli bir bisikletle apartmanın önüne geldiğini anlatan Bryan Keith, 4- 5 dakikada bodrum katındaki bisikletin kilidini kesip binerek uzaklaştığını, yerine ise sepetli bisikleti bıraktığını kaydetti.
"3 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM"
Hırsızın diğer bisikleti bırakmasını anlayamadığını söyleyen Keith, şöyle konuştu: "10 yıl önce Türkiye'ye geldim. Dünyayı dolaştığım bisikletim çalındı, çok üzgünüm. Kilidin kesildiğini ve bisikletimin çalındığını fark edince koşarak ve ağlayarak eşimin yanına gittim. Çok kötü bir his. Çok hatıram var o bisiklette. Avrupa'da Almanya, Danimarka, İsveç'e, Uzak Doğu Japonya, Endonezya, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Son yolculuğum Antalya'dan Bitlis'e kadar gerçekleşen bir gezi oldu. 3 bin kilometre yol yaptım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok. Ama onlarca ülke kat ettiğim hatıralar biriktirdim. İnşallah bulunur."
Olayın ardından polise haber verdiklerini ve şikayetçi olduklarını anlatan Bryan Keith, "Bisikletimin bulunacağını hissediyorum. Güvenlik kameraları hırsızı her ayrıntısıyla çekmiş. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum" dedi.
"MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"
Kendisinin de eşiyle birlikte bisiklet üzerinde binlerce kilometre yol kat ettiğini belirten Ferdane Şaşman Keith ise, "5 yıl önce Almanya'dan aldığımız bisikletimizin manevi değeri çok. Bizim arabamız yok, evimiz yok. Sadece bisikletlerimiz ve bisikletlerimizin üzerine koyduğumuz çadırımız ve sırt çantamız var. Bizim için manevi değeri çok kıymetli olan bir şeydi. O bisikletle hayatımızı planladık, yollara çıktık, dağları, ovaları, nehirleri aştık. 100 bin kilometreye yakın yol yaptık. Türkiye'nin birçok şehri, Avrupa'nın birçok ülkesi, Endonezya, Kore ve Japonya bunlardan sadece bazıları" diye konuştu.
"SON GÜNLERDE HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI"
Haşim İşçan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Mahallemizde bu aralar çok hırsızlık oluyor. Bu son yaşanan olayın ise manevi yanı yüksek. Polisimize bildirdik, araştırma devam ediyor. Komşumuz çok üzgün. Umarız en yakın zamanda bulunur ve hatıraları geri verilir" dedi.
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