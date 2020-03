HABERTURK.COM

ABD'nin en büyük bankaları olan Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo her geçen gün ABD'de ve dünyada daha çok kişiye bulaşan koronavirüse karşı şirketlere destek olma kararı aldı.

Bu 8 bankanın oluşturduğu Finansal Hizmetler Forumu'ndan dün Fed'in faiz indiriminin hemen ardından yapılan açıklamaya göre yaşanan görülmemiş zorlukların ışığında bankalar borsalardaki hisse geri alım programlarını en az temmuza kadar erteleme kararı aldı.

Devlerin toplam piyasa değeri 726.4 milyar dolar Banka Piyasa değeri (milyar $) JPMorgan Chase 319.4 Wells Fargo 126.6 Citigroup 107.1 Goldman Sachs 61.2 Morgan Stanley 59.9 Bank of New York Mellon 30.2 State Street 20.9 Bank of America 1.1 Toplam 726.4

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hisse geri alımlarını durdurma kararımız,önemli miktardaki sermaye ve likiditeyi bireylere, küçük işletmelere ve geniş anlamda ekonomiye destek olmak için kullanma hedefimizle örtüşmektedir. Bu, kredi verilmesi ve diğer hizmetlerle sağlanacaktır" denildi.

YÜZDE 28 DÜŞTÜ

2019 yılında söz konusu 8 banka, borsada işlem gören toplam 108 milyar dolarlık hisselerini geri almıştı. Bu bankaların hisselerinin son 1 ayda ortalama yüzde 28 düştüğü düşünüldüğünde normalde hisselerini geri almaları beklenirdi. Ancak bu sefer tercihlerini ekonomiyi desteklemekten yana kullandılar.