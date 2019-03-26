Duruşmayı izleyen Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız’ın aktardığı bilgiye göre; Duruşma salonunda ağladığı görülen Metin Topuz’un ailesinden 3 kişi duruşmayı takip ediyor. Yabancı basın da duruşmayı takip ediyor. ABD İstanbul Konsolosu Jennifer Davis ve büyükelçilik görevlileri de duruşmaya geldi. Duruşmaya Haydar Keskin isimli müşteki de geldi. Dönemin müşteki bakanlar kurulundan bazılarının avukatı geldi.

Kimlik tespiti yapılırken, Topuz, lise mezunu ve emekliyim olduğunu söyledi. Topuz ifadesinde şunları söyledi: “ABD konsolosluğuna 1982’de santral görevlisi olarak girdim. 1992’de DEA yabancı polis irtibat görevlisi olarak görev yaptım. Bu birim narkotik suçlarla ilgili bir birimdir. 70’ten fazla ülkede temsilcisi vardır. Türkiye de 2 temsilciliği İstanbul ve Ankara’da. Türkiye ile ABD arasında kontrollü teslimatlarda yasal izin alınması ve görevliler arasında yazışmaları yapmak görevimdir. ABD başkanlarının resmî ziyaretlerinde gelen güvenlik görevlilerine refakatte ediyordum. 25 yıllık görevim boyunca ben ve amirlerim birçok emniyet görevlisi ve kamu görevlisiyle tanıştık. Bana konsolosluğa ait telefonla özellikle vize konularında aramalar yapılıyordu. Zaten bu konuda da bir şey yapamayız. Tercümanlık görevimden dolayı suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi. DEA ile ilgili olarak yaptığımız görevde devlet bizim karşımıza muhatap olarak kimi koyuyorsa onla görüşürüz.”