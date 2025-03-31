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        ABD Konsolosluğu önünde kendini yakmaya çalıştı

        Adana'da Mustafa O., İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluğu önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Mustafa O., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:57
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        ABD Konsolosluğu önünde kendini yakmaya çalıştı
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        DHA'nın haberine göre olay; akşam saatlerinde ABD'nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde meydana geldi.

        Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen Mustafa O., İsrail’in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu.

        Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa O., polis ekibi tarafından elindeki çakmak alınarak, etkisiz hale getirildi.

        Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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