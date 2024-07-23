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        Haberler Dünya Amerika ABD Kongresinde toplanan yüzlerce Yahudi, İsrail Başbakanı Netanyahuyu protesto etti | Dış Haberler

        ABD Kongresinde toplanan yüzlerce Yahudi, İsrail Başbakanı Netanyahuyu protesto etti

        ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:44
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        Yahudilerden Netanyahu'ya tepki
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        ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

        İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

        24 Temmuz Çarşamba günü Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

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        #ABD
        #yahudiler
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