ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmandı.

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

25 eyalet de Yüksek Mahkeme'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

"Dayanışma içindeyiz"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

Sadece Aralık ayında 225 binden fazla yasadışı göçmen sınırı geçtiği belirtilirken, 25 Cumhuriyetçi Vali, "Amerikan vatandaşlarını tarihi seviyelerdeki yasadışı göçmenlerden, ölümcül uyuşturuculardan ve ülkemize giren teröristlerden korumak için bu adımı atıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Sınırdaki hareketli nokta, Meksika'dan yasadışı yollarla geçen göçmenler için en işlek noktalardan biri haline gelen Rio Grande Nehri'nin küçük bir bölümü olarak öne çıkıyor.

Dün Fox News'e konuşan Vali Abbott şunları söyledi: "Biden yönetimi sınırı güvence altına alma ve yasaları uygulama sorumluluğundan gerçekten ama gerçekten kaçtığı için, Teksas çok basit bir şekilde sınırı güvence altına alıyor."