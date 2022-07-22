Tarihi anlaşmaya dünyadan övgü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan tahıl blokajı sonrası ortaya çıkan ve özellikle Afrika kıtasını açlık sınırına getiren gıda krizi, Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ile aşıldı.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD, İngiltere ve İtalya'dan açıklama geldi.
ABD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.
İTALYA: MÜKEMMEL HABER
İtalya Başbakanı Mario Draghi, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haber olduğunu belirtti.
Draghi, İstanbul’da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.
Karadeniz limanlarında kalan milyonlarca ton tahıl üzerindeki blokajın kalkmasının, bunların düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına ulaşmasını sağlamanın küresel gıda krizinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurgulayan Draghi, şunları kaydetti:
"Bu planın başarısı, bugün imzalanan anlaşmaların hızlı ve tam uygulanmasına bağlıdır. İtalya, son aylarda Birleşmiş Milletler’in (BM) merkezi rolünde Türkiye’nin ara buluculuk girişimini desteklemek için güçlü bir taahhütte bulundu. Bu anlaşmaların, Ukrayna için kabul edilebilir koşullarda barışı getirmesine yönelik somut umutlara doğru ilk adımı temsil etmesini umuyoruz."
İtalyan Lig Partisi lideri Matteo Salvini de, Twitter'daki paylaşımında, anlaşmaya ev sahipliği yapan Türkiye’ye çabalarından ötürü teşekkür ederek, bunun aylardır süren savaşta diyaloğa dönüş için ilk ve önemli bir adım olması temennisini dile getirdi.
İNGİLTERE: ALKIŞLIYORUZ
İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Truss, “Ukrayna’nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, “Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya’nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
Truss, “Uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna’dan çıkmalıdır.” görüşünü paylaştı.
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