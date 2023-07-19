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        Haberler Dünya ABD ile Kuzey Kore arasında yeni kriz: Sınırı geçen ABD askeri gözaltında

        ABD ile Kuzey Kore arasında yeni kriz: Sınırı geçen ABD askeri gözaltında

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge´yi geçerek Kuzey Kore´ye giriş yapan ABD askerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askeriydi. Savunma Bakanlığı bu işin başında" dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:58
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        ABD ile Kuzey Kore arasında asker krizi
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Dün Kuzey Kore´ye giriş yapan ve ilk başta `ABD vatandaşı´ olarak açıklanan kişinin ABD askeri olduğunu belirten Miller, "Şu anda Savunma Bakanlığı ile temas halindeyiz. Sizin de belirttiğiniz üzere, Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askeriydi. Söz konusu kişi kendi personelinden biri olduğu için elbette Savunma Bakanlığı bu işin başındadır ve uygun olabilecek her türlü yardımı sunmak üzere kendileriyle temas halindeyiz. Güney Korelilerle de temas halinde olduğumuzdan eminim. Onlarla düzenli olarak devam eden görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

        AUSTIN: HENÜZ OLAYIN BAŞINDAYIZ

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kuzey Kore konusuna değindi.

        Austin, "Peşinen söyleyebilirim ki bu olayın henüz çok başındayız ve bu yüzden hala öğrenmeye çalıştığımız çok şey var Bildiğimiz şey ise bir turda olan askerlerimizden birinin, kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan askeri sınır çizgisini geçtiğidir. Kendisinin Kuzey Kore'nin gözetiminde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle durumu yakından takip ediyor, araştırıyor ve askerin en yakın akrabalarına haber vermek ve bu olayı ele almak için çalışıyoruz. Bu konuya odaklanmaya devam edeceğiz. Sizi haberdar edeceğiz" dedi.

        NE OLDU?

        Birleşmiş Milletler Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada bir ABD vatandaşının yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge´ye geçerek Kuzey Kore´ye giriş yaptığını duyurmuştu.

        BM, bu kişinin Kuzey Kore güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirmişti.

        ABD ASKERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        İlerleyen saatlerde, Kuzey Kore´ye giriş yapan kişinin ABD askeri olduğu ortaya çıktı. ABD medyası, askerin adının Travis King olduğunu duyurdu. Öte yandan batı medyası, Kuzey Kore´nin, King´i ABD ile bir `pazarlık´ aracı olarak kullanabileceğini belirtti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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