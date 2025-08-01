Türkiye ABD'ye yüzde kaç gümrük vergisi ödeyecek? 2025 ABD gümrük vergisi ödeyecek ülkeler ve vergi oranları
ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi. Peki, bu oran Türkiye için yüzde kaç oldu? İşte, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranları...
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ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameye imza attı. Kararnameye göre ülkelere yüzde 10-41 arasında değişen gümrük vergileri kondu. Türkiye'nin de dahil olduğu yeni vergi oranları için ülkelerden peş peşe açıklama geldi. İşte, Türkiye ve diğer ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranları...
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ABD BAŞKANI TRUMP KARŞILIKLI TARİFE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameye imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.
Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.
Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.
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ABD GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINA GÖRE HANGİ ÜLKE YÜZDE KAÇ VERGİ ÖDEYECEK?
Hindistan'a yüzde 25,
Endonezya'ya yüzde 19,
Irak'a yüzde 35,
İsrail'e yüzde 15,
Malezya'ya yüzde 19,
Norveç'e yüzde 15,
İsviçre'ye yüzde 39,
Suriye'ye yüzde 41,
Tayvan'a yüzde 20
Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.
Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtildi.
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GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINA PEŞ PEŞE TEPKİ GELDİ
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin gümrük vergisini yüzde 35'e çıkarmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.
Carney, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ve "Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA)" kapsamına girmeyen ürünlere getirdiği yeni tarife oranını değerlendirdi.
Başbakan Carney, "Kanada hükümeti bu karardan hayal kırıklığına uğramış olsa da ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük ikinci serbest ticaret anlaşması olan CUSMA'ya bağlılığını sürdürecek." ifadesini kullandı.
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TAYVAN LİDERİ LAI CHING: BU GÜMRÜK VERGİSİ GEÇİCİ
Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'nin Tayvan mallarına uygulama kararı aldığı yüzde 20 oranındaki gümrük vergisinin "geçici" olacağını belirtti.
Washington yönetimi ile gümrük vergilerine yönelik görüşmelerin devam ettiğini aktaran Lai, ABD ile nihai anlaşmaya varıldığında yüzde 20'lik oranın daha da düşeceğini umduklarını kaydetti.
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda, ABD'nin ülkeye uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 15 olarak belirlemesine tepki gösterdi.
Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, açıklamasında, ülkesinin "haksız şekilde cezalandırıldığını" savundu.
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TAYVAN'DAN ÜZÜNTÜ AÇIKLAMASI
İsviçre Federal Konseyi de ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gitmesi ve bu kapsamda İsviçre'ye yüzde 39 oranında tarife getirmesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Federal Konsey, ikili görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye ve İsviçre'nin başından beri sergilediği yapıcı tutuma rağmen ABD'nin İsviçre'den yapılan ithalata tek taraflı ek tarifeler uygulamayı planladığını büyük bir üzüntüyle not etti." denildi.
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